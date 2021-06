Euroopa Keskpanga värske majandusprognoos on toonilt ootuspäraselt pigem optimistlik, sest viimastel kuudel on uudised olnud rohkem positiivsed. Kuigi erinevalt Eestist oli euroala majandus tervikuna esimeses kvartalis veel aastavõrdluses 0,3% languses, saame olla järjest kindlamad, et aasta teises pooles hakkab Euroopa majandus kriisist üsna tempokalt taastuma.