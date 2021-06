Tõnu Palm: maksusüsteemi muutmise debatt tuleks enne valimisi ära pidada

G7 riigi jõudsid eelmisel laupäeval kokkuleppele, et suurfirmad peavad maksma 15-protsendilist tulumaksu. Idee eesmärk on sundida suured rahvusvahelised maksuparadiisise eeliseid kasutanud firmad jagama maksuraha riikidele, kus nad tegutsevad ehk kus nende kaupu ja teenuseid müüakse.

Eestis kehtib küll ettevõtetele 20-protsendiline tulumaksumäär, kuid seda tuleb maksta alles siis, kui ettevõtja kasumit jaotab. Eesmärk on olnud investeeringuid suurendada. Sisuliselt on meil võimalik igavesti kasumilt tulumaksu mitte maksta – vähemalt seni, kuni seda firmast välja ei viida. Globaalse minimaalse tulumaksu idee valguses kerkib küsimus, kas praeguses muutunud maailmas on ehk meie maksusüsteem oma aja ära elanud.