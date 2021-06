Üürikorterite pakkumiste arv väheneb

Teistest enam on portaalis vähenenud väikeste ehk ühe- ja kahetoaliste korterite üürikuulutuste arv. Mais oli pakkumisel keskmiselt 1712 Tallinna üürikorterit. Üüripakkumiste keskmine hind oli 11,4 eurot ruutmeetri kohta, mis on viimase aasta kõrgeim näitaja.

«Mõnevõrra võiks üüripakkumine väheneda selle arvelt, et teenindusettevõtete avamine tähendab täiendavat tööjõuvajadust, kellest osa tuleb Tallinna üürikorterisse muudest Eesti piirkondadest.» lisas ta.

Tesloni sõnul ei saa mööda vaadata ka sotsiaalmeedia pealetungist – osa üürikuulutustest leiab üürniku sotsiaalmeedia gruppidest ja kinnisvaraportaalidesse need ei jõuagi.

Üüripakkumiste hind on jätkuvalt kõrge. Samas on korterite ostu-müügihinnad oluliselt tõusnud ja tavapäraselt on üürihind liikunud ostu-müügihindadega enam-vähem samas taktis. Sellest tuleneb portaali teatel ka üürileandjate surve hindu ülespoole kruvida.