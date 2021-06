Elektri hinnatõusust pole tarbijal pääsu

«Lühiajalised elektribörsi kõrged tunnihinnad tulenevad eelkõige sellest, et samaaegselt kui on piiratud Balti riikide elektriühendused Soome ja Rootsiga on soe ilm toonud kaasa tuulevaikuse ning tuuleparkide toodangut asendava fossiilse elektritootmise omahind on väga kõrge,» ütles Baltic Energy Partners OÜ juhatuse liige Marko Allikson.