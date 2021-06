Eesti Gaas tahab sügisest hinda tõsta

Läti Gaas teatas neljapäeval, et tõstab eraklientidele oma väljamüügi hindu 25-43 protsenti, sõltuvalt tarbitava gaasi mahust. Läti ettevõte viitas just maailmaturuhindade kasvule.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Katov ütles ERRile, et tõepoolest on viimase kolme kuu jooksul maagaasi hinnad maailmaturul kasvanud umbes 50 protsenti. «See tõus on tõesti olnud selline hästi-hästi kiire,» ütles Kotov.