Elektri hind kerkis kõrgustesse merekaabli probleemide tõttu

«Elektrihinna tõusu põhjusteks on eelkõige see, et Balti riikide ühendused Põhjamaadega on piiratud - Estlinkil on sel nädalal esimene kaabel hoolduses ja samamoodi on piiratud Leedu ja Rootsi vaheline merekaabel,» ütles Baltic Energy Partners OÜ juhatuse liige Marko Allikson intervjuus «Aktuaalsele Kaamerale».