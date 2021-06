Tegemist on esimese Alzheimeri ravimiga üle mitmekümne aasta. Samas käib teaduslik debatt selle üle, kas ravimid üldse haigusele mõjuvad.

Aduvanumab, mida müüakse kaubamärgina Aduhelm on esimene ravim, mis aeglustab haiguse progressi, kõik varasemad on ravinud pigem sümptomeid, kirjutab Financial Times.