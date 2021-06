Euroopa Keskpank: toetust kahandada on liiga vara

Pandeemiatoetust vähendada on isegi majanduse taastumise ja inflatsiooni kasvu valguses ennatlik, ütles neljapäeval Euroopa Keskpanga (ECB) juht Christine Lagarde. Euroopa Keskpank otsustas neljapäeval rahapoliitika nõukogu istungil jätta nii intressimäärad kui ka varaostuprogrammid muutmata. «Selle aasta teises pooles eeldame majandustegevuse kiirenemist,» ütles Lagarde. Samas hoiatas ta, et majanduse taastumine on habras ja sõltub sellest, milliseks pandeemiaolukord kujuneb. AFP/BNS