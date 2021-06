Seni kui meie põldudel saak alles valmib, aitavad maasikaisu kustutada mujalt Euroopast toodud marjad. Enamik praegu müüdavatest maasikatest on pärit Kreekast, kust need reisivad kolm päeva külmikautoga Eestisse. Selleks tuleb täita terve hulk kriitilisi tingimusi, et marjad keerulise teekonna edukalt vastu peaksid.