Tartus algasid Riia ringi ehitustööd

Alustatud on ajutise liikluskorralduse märkide ja eelteavituste paigaldamisega. Ümbersuunamiste viitasid ning eelteavitusi paigaldatakse järgmised kaks nädalat, teatas transpordiamet.

Sel nädalal on kavas eemaldada Raja tänavast kuni Riia ringini teel sõiduradasid eraldav põrkepiire ja alustada ajutise, ehitusaegse teelaienduse ehitust. Järgmisel nädalal algab samas lõigus freesimine ja maa-aluste kommunikatsioonide paigaldus. Samuti alustatakse Riia ringristmiku ehitusaegsete sõiduradade laienduste rajamist.

Riia ringristmiku läbimine on raskendatud kogu järgneva 21 kuu pikkuse ehitusperioodi ajal. Ehitusala läbimisel tuleb varuda täiendavat aega tööle ja koju liiklemisel, ent eesmärgiks on ohutum ja sujuvam liiklemine Tartu kõige ohtlikumas transportsõlmes.

Tartu läänepoolse ümbersõidu teise ehitusala projektiga ehitatakse ümber ligikaudu 2,5 kilomeetrit riigiteid, rekonstrueeritakse ligikaudu 2 kilomeetrit linnatänavaid ning ehitatakse juurde ligikaudu 2,4 kilomeetrit uusi linnatänavaid. Ehitatakse üheksa ringristmikku ja rajatakse kolm uut viadukti sõidukitele, mille hulgas on 316,2 meetri pikkune viadukt üle Riia ringristmiku.

Tööde eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine, liikluse sujuvuse ja läbilaskvuse suurendamine. Riia sõlme projektlahenduses on tõstetud esikohale kergliiklejate liikumisvõimalused ning võimaluste piires soodustatud nende liiklemist.

Ehituseks on aega 21 kuud ja sõltuvalt algusajast peavad tööd olema lõpetatud 2023. aasta alguses

Tartu läänepoolse ümbersõidu teise etapi projekteerija on Teedeprojekt OÜ, peatöövõtjad on GRK Infra AS ja GRK Infra OY. Omanikujärelevalvet teostab BRP Insenerid OÜ.