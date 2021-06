Saksa ravimihiid ehitab Soome hiigeltehase, et muuta Turu rasestumisvastaseks pealinnaks

Kogu investeeringu väärtus on 250 miljonit eurot. Uus tehas peaks valmima 2025. aastaks, vahendab Ilta-Sanomat.

Bayeri teatel on Turu tehaste ülesanne välja töötada ja toota pika toimega rasestumisvastaseid vahendeid, mida eksporditakse enam kui 130 riiki. «See investeering on märkimisväärne verstapost nii Bayeri kui ka Soome jaoks. See tagab pikaajalise tootmise, mis on eeldus Bayeri ülemaailmsete jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamiseks,» ütles Bayer Nordicu tegevdirektor Miriam Holstein oma avalduses.

Tema sõnul on Bayeri eesmärk pakkuda 2030. aasta lõpuks sajale miljonile arengumaade naisele juurdepääsu tänapäevastele rasestumisvastastele vahenditele.

Bayer nimetab Turut ka maailma «rasestumisvastaseks pealinnaks».

«Ehitame tootmisüksuse, mis kasutab uusimat tehnoloogiat, näiteks digitaalset andmete visualiseerimist ja robootikat, ütles Turu tootmisüksuse direktor Jennifer Hunt.

Bayeri praegune tehas Turus loodi 1960. aastatel. Seetõttu on vaja investeeringuid ka olemasoleva tehase ajakohastamiseks. «Mõlemad üksused peavad vastama samadele kõrgetele standarditele. Neid on vaja nõudluse rahuldamiseks,» ütles Hunt.

Tegevdirektor Holstein tõi välja, et investeeringul on mitmeaastane mõju Soome majandusele ja see tugevdab keerulistel aegadel Turu piirkonna elujõudu.

Praegu töötab Bayeril Soomes üle 1000 inimese. Eelmisel aastal võttis ettevõte koroonapandeemiast hoolimata palgale ligi 150 uut töötajat.