Kütusemüüjad tõstsid hinda, ajaloolisest rekordist on puudu vaid mõned sendid

Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin tõdes, et kui möödunud aastal käis hind absoluutses põhjas ära, siis sel aastal on see ennaktempos üles rühkinud. Brenti toornafta hind on tema sõnul aastaga 3,5 korda kasvanud. Šafrostin toonitab, et maailmaturu hind on võrreldes Eesti hinnaga liikunud oluliselt kiiremini – diislikütuste puhul ca 30 senti, Eestis aga 20 senti. Hinda on tema sõnul Eestis pidurdanud kütusemüüjate vaheline ülitihe konkurents.