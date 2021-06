Saksa e-kaubandusplatvorm Oberlo analüüsi 200 linna ärikeskkonda üle maailma, et leida neist parimad uue põlvkonna äride loomiseks, rahastamiseks ja kasvatamiseks. Tallinn paigutus selles tabelis 51. kohal, edestades nii Vilniust kui ka Riiat, kes on vastavalt 66. ja 68. kohal. Tabeli esikolmiku moodustavad London, New York ja San Francisco.