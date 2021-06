Kümned tuhanded majapidamised saavad paarisaja euro eest liituda kiire internetiga

Enefit kiiret internetivõrku välja ehitava Eesti Energia tütarfirma Enefit Connect sideteenuste üksuse juht Oliver Ruus leiab, et liitumisega tasub kiirustada, et tagada soodne omaosalus - kui praegune riigi poolt toetatud võimalus mööda lasta, võib liitumine tulevikus maksta juba kordades rohkem.

«Arendame kiiret internetivõrku riigi toel ning ühe aadressi jaoks tehtav investeering on suurusjärgus 1500-2000 eurot. Sellest vaid 199-249 eurot on kliendi omaosaluse summa. Ülejäänu osas panustame meie koos riigiga,» selgitab Ruus.

Enefit kiire internetivõrgu ehitus hõlmab praegu 158 erinevat projektipiirkonda 13 erinevas Eesti maakonnas, kus valguskaablil põhinevat võrku arendatakse Inimeste senine liitumisaktiivsus võrguga on olnud aga madal – vaid 25 protsenti kõigist võimalikest liitujatest on seda võimalust kasutanud.

Enefit kiire internetivõrk on operaatorineutraalne ning iga liituja saab valida enda jaoks sobivaima teenusepakkuja. Enefit teeb koostööd kõikide peamiste operaatoritega, et viia katkematu interneti püsiühenduse võimalus võimalikult paljudeni.

Kiire internetiühendus ehk lairibaühendus on tänapäevase e-riigi oluline alustala. Selle laialdaseks levikuks on riik korraldanud toetuste abil valguskaablivõrgu viimise piirkondadesse, kuhu sideoperaatorid ilma toetusteta püsiühenduse võrku muidu ei rajaks. Enefit Connect on riigile kiire internetivõrgu rajamisel üheks partneriks.