Smartpost hoiatab: petturid saadavad meie nime alt võltslinke

Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg kutsub inimesi üles tähelepanelikkusele, sest levimas on petuskeem, kus proovitakse inimeste delikaatsetele pangaandmetele ligi pääseda. «Mitmed Eesti inimesed on meid teavitanud kelmusest, kus neile saadetakse interneti müügikuulutuse peale sõnum, mille sisuks on näiline huvi müüdava toote vastu. Tehingu kinnitamiseks saadetakse Itella Smartposti logo ning kirjadega link, mille kaudu juhitakse inimene võõrale veebilehele, kus palutakse raha saamiseks sisestada oma pangakaardi andmed. Smartpost Itella taoliseid linke kunagi ei edasta ning oma klientide finantsandmeid ei küsi. Sarnaste sõnumite saamisel tuleks koheselt pöörduda politsei poole,» selgitas Paalberg.