Ettevõtjad: maksame kõrgemat tulumaksu, kui palgamaks kaob

USA president Joe Biden tahtis alguses näha 21-protsendist maksu. Idee on õilis: see laiendaks maksubaasi ning kui riigid saavad rohkem makse, saavad nad ka rohkem investeerida ja oma inimeste elu parandada. FOTO: Jaanus Lensment

G7 riigid korraldasid mõni päev tagasi suure raputuse, kui teatasid, et nüüd on nii, et 15-protsendine globaalne tulumaks ikkagi tuleb. Eesti teatas selle peale kohe, et taotleb erandit, aga maksu saatus pole sugugi kivisse raiutud.