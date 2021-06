Legendaarne investor Warren Buffett on aastaid, et mitte öelda aastakümneid rääkinud, et ülirikkad peaksid maksma suuremat tulumaksu, ning vaidles sel teemal omal ajal ka Donald Trumpiga. Nüüd aga on selgunud, et vanahärrat iseloomustab pigem ütlus «Tehke minu sõnade, mitte tegude järgi».