Majanduse lühiuudised

Ryanair sai Euroopa Kohtus järjekordse võidu

Ryanair on võtnud ette ristiretke Euroopa Kohtus ja vaidlustab järjest riiklikele lennufirmadele jagatud koroonatoetusi. Täna sai Ryanair Euroopa Kohtus Bloombergi andmetel kolmanda võidu, asi puudutas Saksamaa riigiabi Condorile. Kohus otsustas, et Euroopa Komisjon oli esitanud ebapiisava põhjenduse riigiabi andmiseks ning 550 miljoni euro suurune riigilaen oli antud aluseta. Kuna ettevõte on aga jätkuvalt raskustes, siis raha kohtu loal kohe tagasi maksma ei pea. Kokku on Ryanair kohtusse kaevanud kaht tosinat lennufirmat puudutava riigiabi. Kohtusse on kaevatud ka Nordicale antud riigiabi. PM