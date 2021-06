Saaremaa joogitootja Öun laieneb välisturgudele

«Meil on Eestis õnnestunud tarbijatelt ja poekettidelt saada palju positiivset tagasisidet ning nüüd soovime kanda kinnitada ka mujal Euroopas ja seal meie puhta looduse, suurepärase Eesti õuna ja Ö-tähe lugu edasi jutustada,» ütles Öun Drinksi tegevjuht Piret Ahun pressiteates.

Öun on ekspordiks juba lepingud sõlminud Soome, Läti, Leedu, Belgia, Hollandi, Luksemburgi, Tšehhi ja Slovakkiaga, et jõuda nende riikide suurtesse jaekettidesse. «Läbirääkimised on käimas ka Islandi osas, samuti on huvi tulnud mõnest teisestki riigist,» lisas Ahun.

Tegevjuht märkis, et kui Soomes läheb kõik plaanipäraselt, siis saab see aluseks edasisele lainemisele Skandinaavias. Nimelt on Öun võtnud eesmärgiks saada 2025. aastaks Skandinaavias juhtivaks maheõuntest valmivate mittealkohoolsete käsitööjookide tootjaks.

Eelmisel aastal moodustas eksport ettevõtte müügist 10 protsenti, sel aastal 40 protsenti ja järgmisel aastal on eesmärgiks juba 60 protsenti. Viimase aastaga on tootmismaht kasvanud kaks korda, saavutades sel aastal 240 000 liitri taseme. Järgmisel aastal prognoosib Öun Drinks taas kahekordset kasvu ning sealt edasi on tootmismahuna sihiks seatud 700 000 liitrit aastas.