EAS: parimaid viise Aasia turgudele sisenemiseks on läbi e-kaubanduse

«Hiina e-kaubanduse turg on kerkinud maailma suurimaks. 2019. aastal raporteeris Hiina kaubandusministeerium rekordilisest nelja triljoni dollari suurusest turumahust,» ütles EAS-i Hiina ekspordinõunik Ilaria Perla pressiteates.

Tema sõnul on e-kaubandus Hiinas siiski keerukas süsteem, kuhu kuuluvad eripalgelised B2C, B2B ja C2C platvormid, tärkava m-kaubanduse esimesed kontseptsioonid, sotsiaalne kaubandus ning hiiglaslik jaotus- ja logistikastruktuur.

«Spetsiifiliste nišitoodete kategooriates võib e-kaubandus olla kiirtee Hiina turule, sest võimaldab turgu kompida ning Hiina jaekaubandussektori killustatuse tõttu saavad tootjad mastaabiefektilt kasu lõigata just e-kaubanduse kaudu,» märkis Perla.

Turutrende analüüsides torkab silma, et keskmine tehinguväärtus jätkab aasta-aastalt kasvamist ning tõusujoones liigub ka mobiilitehingute arv. Perla sõnul tehakse praegu juba 85 protsenti tehingutest mobiiltelefoni vahendusel.

«Ekspordivõimaluste kaardistamisel tasub silmas pidada ka kiiresti kasvavat Kagu-Aasia piirkonda, kus on rohkem kui 650 miljonit elanikku,» ütles EAS-i Aasia keskuse Kagu-Aasia ekspert Johanna-Riinu Annuk.

Tema sõnul veavad Kagu-Aasias kiiret digitaalset arengut kasvav tarbijaskond, tugev idufirmade sektor ning nooruslik ja tehnikat armastav rahvas, kes on kiirelt omaks võtnud nii e-kaubanduse kui ka sotsiaalmeedia.

«Turule sisenemine on Kagu-Aasias võrreldes teiste turgudega mõnevõrra lihtsam, sest tänu e-kaubandusele on sisenemiskulud ning seeläbi ka riskid tunduvalt madalamad. Nii on ettevõtetel parem tutvuda kohaliku tarbijaskonnaga ning oma toodete sobivust testida,» ütles Annuk.