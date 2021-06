Kallas õlitehasest: Eesti Energia on ka varem näidanud projektide tasuvust suuremana

«Vaadates varasemat praktikat, siis need projektid pole majanduslikult nii tasuvad olnud, kui Eesti Energia on neid näidanud. Ma arvan, et see kehtib ka õlitehase kohta,» ütles Kallas riigikogu liikmetele vastates.

Parlamendiliige Jevgeni Ossinovski (SDE) tõi välja, et lisaks keskkonnaaspektile on küsitavusi ka õlitehase tasvuvuses. Ossinovski viitas üha tõusvatele CO2 kvoodi hindadele ning Euroopa Komisjoni juulis tehtavale ettepanekule, millega soovitakse karmistada keskkonnatasusid veelgi.

Kallase sõnul on tema Ossinovskiga sama meelt, kuid riigifirma mitte. «Eesti Energia väidab, et õlitehas on konkurentsivõimeline ja seda saab teha ka ilma maksumaksja rahata, mistõttu ta maksumaksja raha rohkem juurde ei vaja. Ning leiab, et selle projektiga saab edasi minna ja see on loodussõbralikum kui varasemad õlitehased,» ütles Kallas. «Ma isiklikult ei ole selles veendunud nendel põhjustel, mis te välja toote. Ja põhjusel, et erasektor ei ole pidanud seda mõistlikuks...»

Jüri Ratase valitsus eraldas mullu õlitehase rajamiseks 125 miljonit. Peaministri sõnul ei saa seda otsust enam ringi vaadata. «21. mai seisuga oli 80 protsenti vajalikest hankelepingutest sõlmitud. See on see ajalooline seis, miks ei saanud neid asju tagasi pöörata.»

Kallas siiski tõdes, et jaanuaris, kui tema valitsus ametisse asus, oli suurem osa lepinguid veel sõlmimata.

Peaministri teatel ei tohiks Eesti Energia aga väljamakseid enne teha, kui Euroopa Komisjon on kinnitanud, et ei võta Eestilt seetõttu Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) rahasid ära. «Rahandusminister, kui Eesti Energia üldkoosolek, on saatnud selge korralduse juhatusele ja nõukogule mitte astuda samme, mis võiksid ÕÜF rahade saamise kahtluse alla seada. See on omaniku tahe,» ütles Kallas Ossinovski küsimusele vastates.