Professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestid jõudsid eksikombel müügilettidele

«Ainult professionaalseks kasutamiseks toodetud kiirtestide kättesaadavaks tegemine müügikohas, kus ostjaks on peamiselt tavakasutajad, on vastuolus tootja määratud sihtotstarbega. Covid-19 kiirtestidele pole piiranguid sätestatud, kuid müüjatele kohalduvad hoolsusnõuded,» teatas terviseamet.

Wesail kiirtestide ühe partii pakendilt on puudu Euroopa volitatud esindaja nimi ja aadress ning pakend on ümberkleebistatud viisil, mida ei ole volitatud esindaja heaks kiitnud.

Foto Wesaili kiirtesti kleebisest. FOTO: Terviseamet

Amet palus nii maaletoojal kui ka jaemüüjal testid müügilt eemaldada. Tootja ja maaletooja on lubanud seda teha, kuid need on endiselt müügis jaemüügikohtades, lisas terviseamet.

Täna paistab kiirtest müügil veel mõnes veebipoes, hinnaks vähem kui kümme eurot.

«Kõik jaemüüjad, kes müüvad tavakasutajale alloleva märgistusega testi, peavad testimüügi lõpetama ning tagastama testid ettevõttele, kelle käest need osteti.»

Levitajatel on ühtlasi kohustus veenduda, et toode vastab nõutele ja ostja suudab testi kasutada. Nõutele mittevastavate testide levitamine ja tahtlikult tavakasutajale müümine on siinkohal seaduse rikkumine.

Turul on olemas koduseks kasutamiseks mõeldud testid, mis sobivad jaemüüki. Müües tavakasutajale aga ainult professionaalseks kasutamiseks mõeldud teste, vastutab müüja ja ostja võib müüjalt raha tagasi küsida.