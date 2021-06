FOTOD ⟩ Vene kelmid maskeeruvad Soov.ee müügimeesteks

Kohe, kui veebiportaal soov.ee sai teada, et petturid on kopeerinud nende veebilehel asuva kuulutuse ning lasevad inimestel saata kuhugi raha, pandi üles hoiatus: «Kui Sulle pakutakse Soov.ee portaalis müügis oleva eseme eest tasumiseks maksevõimalust veebilingi kaudu, on tegemist pettusega. Soov.ee portaal ei paku veebis tehingute vormistamist ja nende eest tasumist. Soovitame kõik tehingud teha käest kätte sularahas või pangaülekandega.»

Soov.ee on teada saanud, et petuskeemiga seotud internetileht on majutatud Venemaal asuvas serveris ning omalt poolt on serveri haldajale saadetud ka kiri, et nad lõpetaksid internetilehe, mis kasutab ebaseaduslikult soov.ee kaubamärki, majutamise.