Odavtootmise lõpp? Hiina kaubad kallinevad rekordkiirusel

Hiina tootjahinnaindeks kasvas mais 9 protsenti, näitavad täna Hiina riikliku statistikaameti andmed. See on suurim aasta kasv alates 2008. aasta septembrist.

Indeksi nii kiire kasv oli mõnevõrra ootuspärane, sest ka aprillis oli olnud 6,8-protsendiline tõus. Suur hinnatõus on ajendatud rahvusvahelisest hinnarallist tooraineturgudel kui COVID-19 põhjustatud madalast baastasemest, kirjutab Financial Times.

Kuna tarbijahindade tõus on Hiinas endiselt madal, peaksid riigi hüppeliselt tõusvad tootmishinnad mõjutama eelkõige ekspordile suunatud turge ja muutma Hiinast tuleva kauba kallimaks. Seda ajal, kui maailmas kõlavad üha suuremad murenoodid liigkõrge inflatsiooni pärast.

«Kulude kasv kõikjal, eriti Hiinas, lisab globaalset inflatsioonisurvet,» ütles Crédit Agricole'i ​​majandusteadlane Dariusz Kowalczyk Financial Timesile. «Ma arvan, et me oleme teel suurema globaalse inflatsioonini. Hiinas toimuv aitab sellele kaasa.»