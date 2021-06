Luminor: Eesti inimestel on vähe laenuga soetatud kinnisvara

Võrreldes Eesti ja Põhjamaade statistikat laenuga kinnisvara omamises, on näha selget erinevust. Kui Eestis on laenuga ostetud kinnisvara 22 protsendil inimestest, siis Rootsis on vastav näitaja 51 protsenti, Islandil 61 protsenti ja Hollandis 60 protsenti.

Luminori Eesti jaepanganduse juhi Tanel Rebase sõnul on peapõhjus sellises suures erinevuses nõukogude ajas, mil korteri enda käsutusse saanud inimesed said selle taasiseseisvumise tulles erastada ehk tegu on laenuvabade magalakorteritega.

«Jõukamates riikides pole inimestel sellist tasuta kätte saadud kinnisvara, mistõttu on ka loogiline, et nad ostavad kodusid pigem laenuga ning seda ka investeerimise eesmärgil,» selgitas Rebane «Põhimõte on siin lihtne. Kui ma suudan näiteks 100 000 euro pealt teenida suuremat tootlust kui 2 protsenti ehk rohkem kui laenuintress, siis on seda raha mõttekam investeerida.»

Ajaloolist erinevust Lääne- ja Põhja-Euroopast näitab ka teiste kunagiste liiduvabariikide statistika. Lätis ja Leedus omavad laenuga kinnisvara vastavalt 13 protsenti ja 12 protsenti inimestest ehk veelgi vähem kui Eestis.