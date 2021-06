Eesti Pank: kauba eksport kasvas juba varem, nüüd sai hoo sisse ka teenuste eksport

Eesti väliskaubanduskäive kasvas teist kvartalit järjest. Seda toetas majandusaktiivsuse kasv rahvusvahelistel kaubaturgudel. Meie kaubanduspartnerite majandusolukord paraneb küll suhteliselt erinevas tempos ja nõudluse taastumine on ettevaatlik, kuid Eesti eksport on jõudnud kriisieelse mahu juurde. Kaubaeksport on muutunud ka järjest laiapõhjalisemaks.