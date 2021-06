Majanduse lühiuudised

ÜRO: Covid-19 mõjub tööelule hullemini kui eelmine kriis

ÜRO teatas esmaspäeval, et Covid-19 pandeemia mõju tööelule on olnud neli korda hullem kui 2008. aasta rahanduskriisi oma. ÜRO Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) teatel on pandeemial olnud laastav ja isegi kataklüsmiline mõju, seejuures on taastumine kriisist olnud ebaühtlane. «Pandeemiaaegne töökogemus on mõnede jaoks olnud ebamugav, tüütu, stressrikas ja frustreeriv. Teiste jaoks on see olnud hirm, vaesus ja ellujäämine,» ütles ILO peadirektor Guy Ryder iga-aastase Rahvusvahelise Töökonverentsi (ILC) algul. Konverentsi eel avaldatud raportis tõi ILO välja, et pandeemia tõttu on vaesunud üle saja miljoni töötaja. Samuti on vähenenud töötunnid ja kadunud ligipääs headele töökohtadele, öeldi raportis. PM