Saksamaal avati esimene ainult taimetoitu pakkuv Burger King

7. kuni 11. juunini pakub Burger King antud pop up restoranis ainult taimetoitu ning annab tarbijatele ja tööstusharu esindajatele võimaluse tutvuda hiljutiste tooteuuendustega. Üheks selliseks tooteks on taimepõhine Long Chicken Patty, mis on Saksamaal esimest korda tootevalikus.