Hotellidel ja restoranidel on vaja vähemalt 3 aastat, et kriisist täielikult taastuda

Kuigi oluline on siseturism, siis kohalike ettevõttete suurim eesmärk ja lootus on Soome ja Baltikumi koroonapiirangute leevenemine juba juuli alguses. Need on Eesti suurimad lähiturud, kus inimeste soov reisimiseks on Käpa sõnul väga kõrge. Ühtlasti meie lähinaabrid soomlased on Eesti suurimad väliskülastajad. Võrdluseks käis aprillis Eesti majutusasutustes 2019. aastal 60 000 soomlast, 2020. aastal 64 ja see aasta 1300.