Bugatti näitas uut, miljoneid maksvat superautot

Bugatti kinnitas, et uue autoga nad rekordit purustama ei lähe. Samas on Chiron Super Sport võimsam kui tema eelkäijad: 8,0-liitrine V16 mootor annab välja 1577 hobujõudu - 98 hobujõudu rohkem kui Pur Sport ning sama palju kui Sport 300+.

Kuigi ettevõte ei avaldanud, mis ajaga kiirendab auto nullist sajani, teatati, et kiiruse 200 km/h saavutamiseks kulub masinal veidi üle 5,8 sekundi. Auto tippkiirus on elektrooniliselt piiratud kiirusele 440 km/h.

Ettevõte keeldus ütlemast, kas tegu on viimase bensiinimootoriga Chironiga. Bugatti president ja tegevjuht Stephan Winkelmann on 2019. aasta märtsis öelnud, et näeb Bugatit tulevikus valmistamas elektrilisi superautosid.

Bugatti tuleviku osas on üldse üleval küsimärgid ning 112-aastane Prantsuse kaubamärk võib tulevikus sootuks kaduda. Täna kuulub Bugatti koos Porschega Volkswagen gruppi. Märtsis teatas aga Volkswagen Grupi tegevjuht Herbert Diess, et Bugatti viiakse tütarettevõttena Porsche alla. Samal kuul teatas aga Porsche, et suurendab enda osalust Horvaatias asuvas elektriautode tootjas Rimacis, mistõttu on spekuleeritud Rimaci ja Bugatti võimaliku ühendamise üle.