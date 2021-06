Sajandi piimatehase ehitus kisub hapuks

Asjad kisuvad hapuks. Sajandi ehitise konkursil E-Piim Tootmise AS-le alla jäänud MilkEst OÜ on pahane, sest maaeluminister on muutnud tagantjärgi konkursi aluseks oleva määruse tingimusi: eelmisel aastal pikendati tegevuste elluviimise tähtaega, nüüd tahetakse seda veel teha. See aga tähendab, et nõudeid, mis kehtisid konkursil viis aastat tagasi ja mille tõttu MilkEst investeerimistoetusest, enam ei ole, vaid tegemist on hoopis teiste nõuetega.