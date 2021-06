Eesti suurim toidukaupade hulgifirma ostab konkurendi

«VL Holdingu ettevõtted laiendavad Kaupmehe tootevalikut ja toovad meie klientidele täiendavat lisaväärtust nii värske puu- ja juurvilja kui ka üldisemalt kaupade logistika valdkonnas. Usume, et omavahel jõud ühendades suudame turu nõudlustele veel paremini ja paindlikumalt reageerida,» ütles Kaupmehe juht Mart Relve.

2015. aastal avas Kaupmees omanimelise e-poe ning 2017. aasta algusest on Kaupmees ka joogi- ja toidubrände esindava AS-i Tridens suuromanik. Äsjase tehingu jõustumisel on Kaupmehe ja tema tütarfirmade konsolideerimata 2020. aasta käive kokku 141,5 miljonit eurot.

AS Kaupmees & KO on 1992. aastast tegutsev toidu- ja esmatarbekaupu müüv hulgimüügifirma ning toitlustussektori varustaja. Kaupmees Gruppi kuulub seitse cash and carry tüüpi kauplusladu, mis paiknevad suuremates maakonnakeskustes üle Eesti.