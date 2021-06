Majanduse lühiuudised

Eesti ja Soome plaanivad lennujuhtimise ühendada

Eesti ja Soome plaanivad järgmisel aastal käivitada ühise lennujuhtimisteenistuse, mis peaks ametnike kinnitusel vähendama kulusid ja CO 2 emissioone ning suurendama lennuohutust, edastavad ERRi uudised. «Euroopa õhuruum on väike, aga igal riigil on oma lennujuhtimisteenistus. Kui iga riik arendab oma süsteeme, siis see suurendab kulusid,» ütles Soome lennujuhtimisettevõtte Fintraffic tegevjuht Raine Luojus ajalehele Helsingin Sanomat. Luojuse sõnul on kavas luua Soome ja Eesti ühine regionaalne lennujuhtimiskeskus, mis töötaks ühe juhtimise all, kuid kahes linnas. Selline korraldus peaks andma säästu ka lennukompaniidele, mis saavad võimaluse valida ratsionaalsema marsruudi ning sellega kütust kokku hoida. PM