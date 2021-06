Elektrifirmad: liinid jäävad kehtivate tasudega hooldamata

Iva on aga selles, et kõik need raamlepingud on sõlmitud indikatiivse mahuga, mis tähendab, et tööde maht pole kunagi garanteeritud. Enefit Connect saab ise otsustada, millal, kui palju ning mis hooldustöid ta sisse tellib. Ja kui raha ei ole, siis on esimene kokkuhoiu koht just hooldustööd, ütlesid Postimehega rääkinud anonüümsust palunud elektrifirmade juhid. Ka Enefit Connectilt teenust ostva Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas kinnitab seda. «Kuna remondi- ja hooldustööde eelarve raames tuleb esmajärjekorras tagada vahendid rikete likvideerimiseks, on hinnakasv toonud kaasa mõjusid teistele remondi ja hoolduse tegevustele,» ütles ta Postimehele.