ÜRO: COVID-19 on tööelule 2008. aasta kriisist palju hullem olnud

ÜRO Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) teatel on pandeemial olnud «laastav» ja isegi «kataklüsmiline» mõju, seejuures on taastumine kriisist olnud ebaühtlane.

«Pandeemia aegne töökogemus on mõnede jaoks olnud ebamugavus, tüütus, stress ja frustratsioon. Teiste jaoks on see olnud hirm, vaesus ja ellujäämine,» ütles ILO peadirektor Guy Ryder iga-aastase Rahvusvahelise Töökonverentsi (ILC) algul.