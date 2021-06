Kiipide puudus venib oodatust pikemaks

Sõidukite müügikasv ja karantiinitingimustes suurenenud nõudlus mängukonsoolide, arvutite ja televiisorite järgele, on tekitanud tootjatel tõsiseid raskusi raskusi nõudluse rahuldamisel. Teised Aasia elektroonikatootjad on hoiatanud ka kiibipuuduse laienemisest nutitelefonidele ja kodumasinatele alustades rösteritest ja lõpetades pesumasinatega.

Firma tarneahela varustamisega tegeleva Lynn Torreli sõnul lükkub kiipide puudus isegi kuni 2023ndasse aastasse. Flexil on üle 100 tehase kolmekümnes riigis ja ettevõte toodab tehnikat ja elektroonikat firmadele sellistele tuntud ettevõtetele nagu Ford, Suurbritannia kodutehnikatootja Dyson ja USA arvuti- ning printeritootja HP.

Taolised raskused on survestanud paljusid firmasid tootmissisendite hankimisel jõulisemaid võtteid kasutama. Üks võimalus on ettemaks. Elektriautode tootja Tesla kaalus isegi terve kiibitehase ostmist.

Lisaks on sellised juhtumid nagu märtsikuine Suezi kanali blokeering pannud turuosalisirahvusvaheliste tarneahelate kasulikkust ümber hindama. «Enamik ettevõtteid ei tee regionaalsemaks muutumise otsuseid ainult tariifide tõttu,» nendib ta. «Nad teavad, et tegu on ajutise murega, kuid pandeemia ja transpordi maksumuse tõus, mis mõjutavad kapitaliomamise kulutusi, aitab kaasa oluliselt rohkem regionaliseermisele».