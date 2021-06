Uuring ⟩ Madal hind tõi kaasa alkoholi tarbimise kasvu

«Elanike hinnangul on alkoholi tarbimine Eestis endiselt liialt suur. Tarbimise vähendamiseks võiks kaaluda meetmeid, et alkohol ei oleks nii lihtsalt kättesaadav. Suure osa elanike hinnangul ei peaks näiteks alkoholi müüma spordivõistlustel ja tanklates,» märkis Josing.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) esialgsetel andmetel suri 2020. aastal otseselt alkoholi liigtarvitamisest põhjustatud haigustesse 615 inimest, mis on üle 100 rohkem kui 2019. aastal ning on üksiti viimase 10 aasta suurim arv. Kaotatud elude hüppelist kasvu võib näha tööealiste inimeste seas – vanuses 45–64 suri 410 inimest, neist noorim mees oli 29-aastane ja naine 31-aastane.

«Alkoholi tarbimise kasvutrend on tõsiselt murettekitav. Kahjuks näeme, et alkoholi odavnemine on suurendanud nii alkoholi tarvitamist kui ka tervisekahjusid. Oleme pooleteise aasta jooksul palju rääkinud inimeste tervisest ja tervishoiust, aga kahjuks on alkoholil meie ühiskonnas jätkuvalt liialt suur roll,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.