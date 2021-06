Bolt Drive’i autopark kasvas 500 sõidukini

Bolt Drive’i suunajuhi Lukas Yla sõnul näeb ettevõte pärast kuupikkust Eestis tegutsemist, et nõudlus autorendi teenuse järgi on püsinud suur. Seejuures näitab ühe kuu sõidustatistika, et autorendi teenust kasutatakse peamiselt lühemate vahemaade läbimiseks, ent suviste puhkuste perioodi saabudes suurenevad Yla hinnangul tõenäoliselt ka vahemaad. Keskmiselt renditakse sõiduauto 90 minutiks, mille jooksul läbitakse 16 kilomeetrit, teatas Bolt.