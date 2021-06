Eesti ja Soome plaanivad ühendada lennujuhtimise

«Euroopa õhuruum on väike, aga igal riigil on oma lennujuhtimisteenistus. Kui iga riik arendab oma süsteeme, siis see suurendab kulusid,» ütles Soome lennujuhtimisettevõtte Fintraffic tegevjuht Raine Luojus ajalehele Helsingin Sanomat.