Venemaal on totaalne Covid-19 vastu võitlemiseks vajalike puhaste munade puudus

Dankverti sõnul on vaktsiini tootmisel tarvis spetsiaalseid, ilma patogeense mikrofloorata mune, kuid selliseid linnuvabrikuid Venemaal ei ole, kirjutab PBK. «Vaktsiinide tootmisel kasutatavad munad imporditakse,» kinnitas ta, lisades, et see on vale, et riigis ei ole selliste munade tootmist. «See on strateegiline küsimus,» lisas Dankvert, toonitades, et küsimus ei ole ainult rahaline.