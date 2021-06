Eesti peab tulumaksumiinimumi kehtestamiseks taotlema erandit

«Mida me teeme OECD-s, on see, et taotleme Eestile, Lätile ja Gruusiale sellist erandit, mis võimaldaks lugeda Eestis mittetasutud maks tasutuks. Ehk kui kontserni emaühingu riik hakkab Eesti kohta oma miinimummaksukohustust arvutama, siis x numbri aastate jooksul nad loeksid, et Eestis on miinimummaks tasutud, kuigi see ei pruugi nii olla,» lausus Pahapill.