Majanduse lühiuudised

G7 leppis kokku üleilmses tulumaksumiinimumis

Jõukate tööstusriikide ühenduse G7 rahandusministrid leppisid laupäeval kokku seada ettevõtete tulumaksu miinimumiks üleilmselt vähemalt 15 protsenti, nagu on ette pannud USA. Lõplikule kokkuleppele loodetakse jõuda G20 rahandusministrite laiendatud kohtumisel juulis. Üleilmse ettevõtete tulumaksu miinimumi eesmärk on tuua riikide kassasse rohkem maksutulu hargmaistelt suurettevõtetelt. Eriti puudutaks see rahvusvahelisi tehnoloogiahiide, nagu Google ja Amazon. Kogu maailma hõlmav kokkulepe ettevõtete tulumaksu kohta tähendaks, et maailma suurimaid firmasid saaks maksustada selle järgi, kus nad on oma äri ajanud, mitte selle järgi, kus nad on ametlikult registreeritud. AFP/BNS