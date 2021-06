USA firmad suurendasid mullu oma kapitali Venemaal 4,5 miljardi võrra

«Meie iga-aastase uurimuse esialgsed tulemused näitasid, et kapital, mida Ameerika firmad Venemaal kasutavad, kasvas ligi 4,5 miljardit dollarit võrreldes eelnenud aastaga. Kuigi see tulemus meid mõneti üllatas, usume, et see on hea märk,» ütles Rodzianko Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi kõrvalt Interfaxile antud intervjuus.