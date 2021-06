Rahandusministeerium: ekspordis on näha K-kujulist taastumist

Lisaks tuleb analüütiku sõnul arvestada, et eestlaste kulutused on kodumaal puhates väiksemad võrreldes välisriigist saabunuga. «Kuna turismiteenuste ekspordilt teenitav tulu on Eestil kaks korda kõrgem kui EL-is, on koroonakriisil siinsele teenustesektorile ka keskmisest suurem mõju,» selgitas ta.

Turism taastub aeglaselt

Ministeerium on Pungase sõnu arvestanud välisturismi taastumisega 75 protsendi ulatuses pandeemiaeelsest 2019. aasta tasemest 2022. aasta lõpuks. «Eesti turismiteenuste suurest osakaalust tulenevalt tähendab see aga teenuste ekspordi kiiremat kasvu kui Euroopas laiemalt ning ühtlasi teenuste turuosa taastumist välisturgudel,» lisas analüütik.

Ta tõi välja, et pandeemiast olid möödunud aastal vähem mõjutatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ja äriteenused, mis ka viimastel aastatel on näidanud jõulist kasvu. Nii IKT kui äriteenuste müügis välisturgudele on Eesti suhtena SKP-sse võrdluses Euroopas esirinnas. «2019. ehk pandeemiaeelsel aastal moodustas IKT juba rohkem kui poole traditsioonilise tegevusala, töötleva tööstuse lisandväärtusest,» lisas Pungas.

Analüütik selgitas, et Eesti edulugu paistab EL-i võrdluses paremini välja alates 2016. aastast, kui IKT teenuste müük välisturgudele on suurenenud keskeltläbi 18 protsenti aastas. Samas jääb Eesti kasvutempolt nii Lätile ja Leedule kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele. Viimasel puhul on tema sõnul oma osa niiöelda vana Euroopa poolt osade teenuste viimisel madalama kulutasemega riikidesse.

«Põhjanaabrite osas võib välja tuua, et kui Rootsi IKT sektori kasv on selgelt pidurdunud, siis Soome on suutnud oma potentsiaali paremini rakendada ning IKT teenuste eksport on üks EL-i riikide kõrgemaid – 4,7 protsenti SKP-st 2020. aastal,» märkis Pungas.

Eksporditavate äriteenuste alla liigitub suurem hulk eri liiki ärilisi teenuseid, seejuures ajalooliselt moodustavad olulise osa Eestis eksporditavatest äriteenustest mitmesugused konsultatsiooniteenused, kuhu liigituvad ka raamatupidamine ja õigusabi, selgitas analüütik.

Samas viimastel aastatel on tema sõnul aga kõige kiiremini kasvanud mujal kajastamata äriteenuste alaliik – tegu teenustega, mida ei osata eri teenuste vahel ära jagada ning see moodustab nüüdseks juba 40 protsenti äriteenuste ekspordist. Ka teiste riikide kogemus on näidanud, et teenuste kiire arengu tõttu tehnoloogia vallas on teenuste eristamine IKT ja äriteenuste vahel muutunud üha keerukamaks,» selgitas ta.