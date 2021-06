Soomlased on mures: ranged koroonareeglid nullivad ära Helsingi lennujaama aastatepikkuse töö

Soome lennujaamu haldava Finavia tegevjuht Kimmo Mäki ütles Ilta-Sanomatele, et kõik maailma lennufirmad peavad pärast kriisi hakkama turupositsioone sisuliselt nullist üles ehitama. Mäki sõnul peaks Soome seetõttu hoidma riigi avamisel teiste Euroopa Liidu riikidega sama joont, et mitte kahjustada oma lennukompaniisid ja -jaamu.

Soome riikliku lennufirma Finnairi tegevjuhi Topi Manneri hinnangul on Helsingi lennujaama positsioon rahvusvahelise transpordisõlmena olnud Soome rahvuslik tugevus, mis loonud sektorisse palju töökohti. Manneri sõnul võib see kaduda, kui Soome ei ava end muu Euroopaga sarnases tempos. «On oht, et see põhjustab püsivat kahju Helsingi Vantaa õhukoridorile Euroopa ja Aasia vahel,» ütles ta.