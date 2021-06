Mis mull? Eesti kinnisvarahindade kasv jääb muust maailmast kaugele maha

Sel neljapäeval avaldatud Knight Franki ülemaailmse kinnisvara hinnaindeksi aruandest järeldub, et aastatagusega ajaga võrreldes tõusid kinnisvarahinnad maailmas keskmiselt 7,3 protsenti.

Nõustamisfirma andmetel on see kiireim kasvumäär alates 2006. aasta viimasest kvartalist.

Raportis tuuakse välja, et suure hinnatõusu taga on keskpangad, kes on pandeemia ajal asunud jõuliselt majandust toetama.