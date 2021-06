Tõukerataste tootja jalutas klientide rahaga minema

2019. aasta lõpus algatasid kolm Austraalias Melbourne'is tegutsevat noort ettevõtjat ühisrahastusportaalis Kickstarter kampaania Raine One'i elektritõukside rahastamiseks.

Tegijad lubasid täpselt seda, mida tõuksitööstus oli otsinud: kiiret ja kerget elektriliikurit, millega oleks mugav sõita ning mis oleks varustatud kõige moodsama tehnoloogiaga. Tõuks pidi kaaluma vaid 12 kilogrammi ja sõitma 50 km/h. See pidi olema süsinikust, täisvedrustusega ning omama GPSi, soojendusega käepidemeid, integreeritud lukustust ja ABS-pidureid.

Rahastajatele teatati, et seda kõike saab teha vähem kui 1000 dollari eest.

Eile tegi Raine'i meeskond oma leheküljel aga 67. värskenduse ja teatas, et projekt on pandud pausile. Meeskond selgitas, et nad olid saanud teate ehituseks vajaminevate komponentide kallinemisest. Lisaks viidati, et ka komponentide transpordikulud on 2,5 korda suuremad, kui nad eeldasid.

Kokkuvõttes väitis meeskond, et kulude suurenemine on ületamatu probleem ning nad peavad «talveunne jääma» ja ootama paremaid aegu. «Vähendame kõiki kulusid, kuni keeruline aeg on möödas,» teatasid tegijad.

Ligi 500 toetajalt 438 430 dollarit kaasanud tiim selgitas, et rahastajatele ei tehta ka tagasimakseid, sest kõik vahendid on ära kulutatud. Selle asemel lubati, et kui projekt peaks kunagi valmima, saavad rahastajad enda sõidukid kätte.

Raha kaotanud kliendid on mõistagi vihased ja väidavad, et sündmuste jada ei klapi ning tegu oli algusest peale pettusega.

Pettunud inimesed osutavad, et kuni eilse posituseni oli Raine One'i elektrilise tõukeratta taga olnud meeskond raporteerinud edusammudest. Tuuakse välja, et vaid kaks nädalat tagasi jagas meeskond postitust, kus teatati, et elektritööd lähevad väga hästi ning koostöö tehasega on suurepärane.