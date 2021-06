United Airlines plaanib taastada ülehelikiirusega reisilennud

Ülehelikiirusega reisilendude ajastu lõppes 2003. aastal, kui Concorde tegi oma viimase reisi New York-Londoni liinil. Nüüd aga teatas USA lennufirma United Airlines, et tellis Denveris asuvast idufirmast Boom Supersonic 15 lennukit, mis suudavad lennata helikiirusest kiiremini. Katselendudega loodetakse alustada 2026. aastal ning kommertslendudeni plaanitakse jõuda 2029. aastal, kirjutas Financial Times.