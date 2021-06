Tõnis Oja: üks tont käib maailmas ringi – inflatsioonitont

Juba vähemalt tosinkond aastat pole meil karta olnud inflatsiooni, mis meie säästud ära sööks ning kahandaks sissetulekute ostujõudu, vaid pigem vastupidi, suurriikide keskpangad on kasutanud mittetraditsioonilisi rahapoliitilisi vahendeid, teiste hulgas ka negatiivseid intressimäärasid ja rahatrükki, võitlemaks hindade kahanemise ehk deflatsiooni vastu. Nüüd aga näib, vähemalt osade majandus­spetsialistide arvates, et olukord on muutumas.