Arenguseire: Wolti väited platvormitöö uuringu kohta ei vasta tõele

Ristal ütles neljapäeval, et ei vasta tõele väide, et 40 tundi Wolti platvormil töötav inimene teenib alla keskmise palga.

«Keskmise sissetuleku väljatoomise eesmärk oli näidata, et kui eeldame iseendale tööandjalt lisaks ettevõtlusriskide kandmisele ka sotsiaalkaitse korraldamist, siis võib see käia paljudele üle jõu,» märkis Arenguseire juhataja.

Ta lisas, et näiteks peab ettevõtluskontot kasutades ravikindlustuse tekkimiseks vajalik kuine laekumine olema vähemalt 1606 eurot, mis on kõrgem kui Eesti keskmine kuupalk.

Kui inimesega midagi peaks juhtuma, siis need kulud jäävad teiste maksumaksjate õlule. «See on probleem, sest vananeva rahvastiku puhul sotsiaalkulud suurenevad ja näiteks tervishoius jõuab rahastuskriis kätte järgmise viie aasta jooksul ning aastaks 2035 jõuab aastane puudujääk juba 900 miljoni euroni,» nentis ta.

«Oleme väga rõõmsad, kui vastab tõele, et Wolti kullerteenuse tuludelt makstakse kõik maksud ning kulleritel on igakülgne sotsiaalkindlustus. See ei lükka ümber uuringus leitud keskmisi tulemusi kõigi platvormide arvestuses. Loodame, et Wolti hea eeskuju on teenäitajaks ka teistele,» ütles Danilov.